Хирн рассказал, когда Джошуа и Уайлдер могут провести бой

Новости спорта: Эдди Хирн заявил, что главной целью чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа является бой с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Надеюсь, этот бой состоится в ноябре – декабре. Джошуа выйдет на ринг 1 июня, затем он снова будет боксировать в конце года. Тогда мы и хотим провести бой с Уайлдером. Это единственный поединок, который может интересовать обоих соперников. Но пока что из лагеря Уайлдера мы не получаем никакого конструктива.

Текущая ситуация обескураживает. Джошуа хочет проводить большие бои, но сложно получить соперника.

Недавно Александр Усик получил травму, он выбыл из борьбы. Но бой с ним можно провести в декабре. Может, выберем в качестве соперника Диллиана Уайта. Также есть варианты с Тайсоном Фьюри и Курбатом Пулевым. Всё возможно», — приводит слова Хирна Sky Sports.