Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Усику не придется делать операцию
Усику не придется делать операцию
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Хирн рассказал, когда Джошуа и Уайлдер могут провести бой

Хирн рассказал, когда Джошуа и Уайлдер могут провести бой
04:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн заявил, что главной целью чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа является бой с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Надеюсь, этот бой состоится в ноябре – декабре. Джошуа выйдет на ринг 1 июня, затем он снова будет боксировать в конце года. Тогда мы и хотим провести бой с Уайлдером. Это единственный поединок, который может интересовать обоих соперников. Но пока что из лагеря Уайлдера мы не получаем никакого конструктива.

Текущая ситуация обескураживает. Джошуа хочет проводить большие бои, но сложно получить соперника.

Усик рассказал о своей травме

Недавно Александр Усик получил травму, он выбыл из борьбы. Но бой с ним можно провести в декабре. Может, выберем в качестве соперника Диллиана Уайта. Также есть варианты с Тайсоном Фьюри и Курбатом Пулевым. Всё возможно», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Барселона готова расстаться с 10 футболистами
05 СМИ: УЕФА представил проект обновленной Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь