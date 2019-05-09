WBC предложил Тайсону Фьюри и Диллиану Уайту провести бой-элиминатор

Новости спорта: Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри могут провести бой за право сразиться с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.

Всемирный боксерский совет (WBC) предложил первому номеру своего рейтинга Диллиану Уайту и экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри провести отборочный бой за право стать обязательным претендентом на чемпионский титул, принадлежащий Деонтею Уайлдеру. Об этом рассказал президент организации Маурицио Сулейман в интервью подкасту Tha Boxing Voice.

По словам Сулеймана промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Диллиана Уайта, не хочет соглашаться с этим предложением и настаивает на том, чтобы статус отборочного был присвоен грядущему поединку Уайта против Оскара Риваса.\

Напомним, что Хирн неоднократно предлагал Диллиана Уайта в соперники Деонтею Уайлдеру и не раз высказывал недовольство тем, что WBC не спешит делать его обязательным претендентом на свой пояс, хотя он уже второй год занимает первое место в рейтинге этой организации и владеет поясом WBC Silver.