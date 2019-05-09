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Спарринг-партнер Усика: Александр заставил меня попотеть

Спарринг-партнер Усика: Александр заставил меня попотеть
22:47 Чт, 9 Май 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Фабио Уордли рассказал о работе в лагере Александра Усика.

Британский боксер Фабио Уордли рассказал о работе в лагере Александра Усика и пошутил, что нанес травму украинцу за то, что заставил его попотеть.

"Он заставил меня попотеть, так что я нанес ему лоукик в ногу. Но давайте серьезно. Это никак не связано со мной, меня там не было. Я покинул лагерь прямо перед тем, как они заявили о повреждении. Когда я уезжал, то он был здоров и в форме, так что это не я (улыбается).

Я во второй раз спарринговал с ним и, я уже говорил, что это прекрасно быть в лагере с такими людьми, они приятные, заботятся о тебе. Это отличный лагерь, чтобы расти самому, набираться знаний, информации и просто подталкивать себя.

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Когда я спарринговал с Усиком, то он не давал мне просто так оттуда выйти, он прессинговал, наступал на меня. Так что это приятно протестировать себя на таком уровне. Ты начинаешь понимать, где находишься, что ты на уровень ниже этого парня, но думаешь, что набираешь там, набираешь там", - рассказал Уордли.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Фабио Уордли.
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