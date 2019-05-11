Усик может сразиться с Джошуа в декабре

Новости спорта: Александр Усик может стать обязательным претендентом на титул WBO.

1-го июня Энтони Джошуа будет драться с Энди Руисом, а на конец года у британского боксера есть целый ряд различных вариантов, в том числе бой против украинца Александра Усика.

Усик может стать обязательным претендентом на титул WBO.

«Мы знаем, что Усик сейчас получил травму и его дебют в супертяжелом весе отложен. Однако он имеет шанс стать обязательным претендентом, и его бой с Джошуа тогда может пройти в декабре».

«Конечно, мы со своей стороны нацелены на бой Джошуа - Уайлдер. Это можно было бы устроить в ноябре-декабре, но со стороны лагеря Уайлдера пока нет признаков того, что они готовы договариваться», - сказал промоутер Эдди Хирн.