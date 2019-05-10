Менеджер Сиренко: Хотим, чтобы Влад полетел к Джошуа спарринг-партнером

Новости спорта: Менеджер Максим Михалев рассказал о последнем бое украинца Владислава Сиренко в Германии.

Менеджер украинского супертяжа Владислава Сиренко, Максим Михалев, в интервью Luckypunch.net рассказал о победе украинца в вечере бокса 27 апреля в Германии, феерическом нокауте от Сиренко, реакции на него немецких промоутеров и местной публики, а также отправке видео с нокаутом украинца Эдди Хирну и желании отправить Влада на спарринги с Энтони Джошуа.

О нокауте Робутти

Влад вышел, сделал свою работу, прошла домашняя заготовка. Контратаковал печень, левый боковой и правой добил. Публика аж визжала от восторга, но когда аргентинец начал стонать от боли, в зале воцарилась гробовая тишина. Женщины чуть не плакали, что случилось.

Я разговаривал с их тренером, он сказал, что прилетел такой сильный удар, что Робутти на какое-то время отключился. Болевые рецепторы все же от головы идут, поэтому он не мог понять, что происходит и от кричал.

После такого нокаута от Сиренко все местные промоутеры ко мне подходили, жали руку, говорили: "Где ты нашел этого человека, этот слиток золота. Он принесет успех твоему менеджменту. Сиренко – талантище".

О динамите в теле Сиренко

У него во всем теле динамит, он – очень хорошо оснащенный боксер, у него все до мелочей делается. Влад бьет сильно не из-за того, что он такой здоровый, он бьет четко, у него организм как пружина. Для меня это высший пилотаж.

О впечатлениях от Сиренко в Германии и отправке видео Хирну

Мы не делали большую рекламу, не крутили ролики, это был сюрприз для местных болельщиков. Кто-то опубликовал в Ютуб видео нокаута, у него больше 100 000 просмотров.

На вечер был британский менеджер, экс-менеджер Майриса Бриедиса, Альберт Сиеста, он сразу минутное видео отправил Эдди Хирну, чтобы тот посмотрел. Хотим, чтобы Влад полетел к Джошуа спарринг-партнером.

Влад очень хорошо разговаривает по-английски, он скромный, и это располагает к себе немцев. Сиренко взял их тем, что много не разговаривает, а в ринге все делает.