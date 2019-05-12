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Американский боксер попал в больницу после сгонки веса

Американский боксер попал в больницу после сгонки веса
05:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боксер Демонд Николсон был госпитализирован перед боем с Эрнестом Амьюзом.

Американский боксёр Демонд Николсон был госпитализирован в преддверии поединка с Эрнестом Амьюзом, сообщает ESPN. Бой Николсона и Амьюза должен был пройти в андеркарде турнира, в главном бою которого встретятся Джарретт Хёрд и Джулиан Уильямсон.

Причиной госпитализации стало тяжёлое обезвоживание организма, вызванное тяжёлой сгонкой веса. Николсон успешно прошёл взвешивание, но у него начались судороги и он был отправлен в госпиталь, где ему поставили капельницу. Другой информации о состоянии боксёра пока нет.

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26-летний Николсон провёл 25 поединков, в которых одержал 21 победу, трижды проиграл и один раз свёл поединок вничью. Из 21 победы в карьере он 20 раз выиграл нокаутом.

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Бокс, Новости бокса, Демонд Николсон.
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