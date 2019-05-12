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Брук хочет сразиться с Кроуфордом или Ханом

Брук хочет сразиться с Кроуфордом или Ханом
05:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Келл Брук хочет провести большой бой.

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук намерен провести поединок с экс-чемпионом в первом полусреднем весе Амиром Ханом или действующим обладателем титула по версии WBO Теренсом Кроуфордом. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн.

«Келл хочет больших боёв. Он хочет встретиться с Теренсом Кроуфордом. Возможно, нам удастся организовать его бой с Ханом. Это по-прежнему будет мегафайт, который люди всё ещё хотят видеть. Амир не понёс серьёзного урона в противостоянии с Кроуфордом, за исключением того удара ниже пояса, так что посмотрим, как будут развиваться события.

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Как бы то ни было, Брук хочет встречи с Кроуфордом или Ханом. Он хочет получить любой большой бой и я не думаю, что ему удастся найти мотивацию для чего-нибудь другого", — приводит слова Хирна BoxingScene.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Келл Брук.
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