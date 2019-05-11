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Хирн недоволен, что Ломаченко получил титульный бой WBC

Хирн недоволен, что Ломаченко получил титульный бой WBC
23:56 Сб, 11 Май 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: WBC на этой неделе санкционировал бой Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл за вакантный титул в весе 135 фунтов, оставшийся после перехода Майки Гарсии в другую весовую категорию.

Промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн не считает это честным решением, так как Ломаченко ранее вообще не было в рейтингах организации WBC.

"В WBC говорят, что они поставили лучшего боксера на бой против претендента. Но как же другие люди, которые работали для пояса WBC? Это не только Дэвин Хэни, но и Заур Абдуллаев, например, который номер 2 в рейтинге WBC. Суть в том, что тот же Хэни работал для своего продвижения в WBC и должен был получить шанс. Суть в том, что если Майки Гарсия ушел, то это номер первый против номера второго в рейтинге за вакантный титул".

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"Я понимаю, почему WBC выбрал Ломаченко. Они хотят, чтобы он был их чемпионом. Я это понимаю. Но это нечестно по отношению к другим. Хотя я прекрасно понимаю, что, стань однажды вакантным пояс WBC в супертяжелом весе - и они позволят Энтони Джошуа сразу драться за этот титул".

"Что сделал Ломаченко, чтобы драться за пояс WBC? Он выиграл пояса в других организациях. И он не находился в рейтинге WBC. Но такое бывает", - считает Хирн.

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