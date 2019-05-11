Берчельт - Варгас: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: Мигель Берчельт и Франсиско Варгас уложились в лимит первого легкого веса.

Участники сегодняшнего шоу в американском Тусоне (штат Аризона), главными событиями которого станут чемпионские матчи-реванши в первом легком и первом полулегком весе, накануне успешно прошли официальное взвешивание.

Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Берчельт и его соперник Франсиско Варгас оба точно уложились в рамки весовой категории, показав на весах ровно 130 фунтов (59 кг). Напомним, что эти боксеры встречаются уже во второй раз — в 2017 году Берчельт нокаутировал Варгаса в одиннадцатом раунде и отобрал у него чемпионский пояс.

Чемпион WBO в первом полулегком весе Эммануэль Наваррете показал на весах 55,1 кг, его соперник, экс-чемпион Айзек Догбо оказался чуть легче — 55 кг ровно (лимит первого полулегкого веса составляет 122 фунта или 55,3 кг). Догбо, который считался фаворитом в первом бою, но неожиданно проиграл единогласным решением судей, обещает, что на этот раз такого не произойдет, поскольку он готов к поединку гораздо лучше, чем в первый раз.

Также в рамках этого шоу на ринг выйдет не имеющий поражений 27-летний узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров (64,3 кг), который встретится с 23-летним американцем Майклом Фоксом, проигравшим в последнем бою другому перспективному узбекскому боксеру Шохжахону Эргашеву.