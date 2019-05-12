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Турман и Пакьяо сразятся 20 июля в Лас-Вегасе

Турман и Пакьяо сразятся 20 июля в Лас-Вегасе
07:31 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Пакьяо и Турман официально договорились о поединке, который, вероятно, пройдет в Лас-Вегасе.

Филиппинец Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) проведет свой следующий бой против Кита Турмана (29-0, 22 КО).

Бой состоится 20 июля и будет транслироваться телеканалом FOX по системе Pay-Per-View. Ожидается, что встреча пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand

Отметим, что Турман обладает поясом WBA Super в полусреднем весе, а Пакьяо – WBA Regular.

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Свой предыдущий бой американец провел против Хосесито Лопеса ((36-8, 19 КО) и этот поединок стал для Турмана первым за два года. В свою очередь, Пакьяо в январе перебоксировал Эдриена Бронера (33-4-1, 24 КО).

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Бокс, WBA, Мэнни Пакьяо, Кит Турман.
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