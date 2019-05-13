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Бризил жестко раскритиковал Уайлдера

Бризил жестко раскритиковал Уайлдера
12:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Доминик Бризил хочет выйти на ринг против Деонтея Уайлдера.

Американский боксёр Доминик Бризил заявил, что чемпион в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер может завершить карьеру после их поединка. 33-летний Уайлдер будет защищать пояс 18 мая в Нью-Йорке (США).

«Я думаю, что поражение будет для него унизительным, оно завершит его карьеру, он уйдёт. Такой парень, как Уайлдер, не привык к поражениям. Он не привык, что его бьют. Его это отправит в глубокую депрессию. Он не сможет вернуться на ринг.

Я думаю, что он является позором не только для американского бокса, но и для всего тяжёлого веса», — приводит слова Бризила Metro.

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Ранее Бризил напомнил, что за всю карьеру потерпел лишь одно поражение. Также Доминик заявил, что готов преподнести сюрприз в поединке с Уайлдером.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Доминик Бризил.
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