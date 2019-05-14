Энди Руис: Я не боюсь Джошуа

Новости спорта: Соперник британского чемпиона Энтони Джошуа Энди Руис прокомментировал предстоящий бой.

Американский супертяжеловес мексиканского происхождения Энди Руис (32-1, 21 КО) заявил в интервью ESPN Deportes, что совершенно не чувствует страха перед своим следующим соперником – чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа.

"Я очень мотивирован, и единственное, что мне остается делать – продолжать тренироваться и бегать до боя. Когда Джошуа выйдет в ринг, он будет удивлен тем, что этот рыхлый парень не уступает ему в скорости. Я не боюсь никого! Я знаю, что он большой, но это меня не пугает. Я выйду драться и творить историю!", - сказал Энди Руис.