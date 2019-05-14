Скачать
Вторник, 14.05.2019
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь
Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Энди Руис: Я не боюсь Джошуа

Энди Руис: Я не боюсь Джошуа
00:02 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Соперник британского чемпиона Энтони Джошуа Энди Руис прокомментировал предстоящий бой.

Американский супертяжеловес мексиканского происхождения Энди Руис (32-1, 21 КО) заявил в интервью ESPN Deportes, что совершенно не чувствует страха перед своим следующим соперником – чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа.

"Я очень мотивирован, и единственное, что мне остается делать – продолжать тренироваться и бегать до боя. Когда Джошуа выйдет в ринг, он будет удивлен тем, что этот рыхлый парень не уступает ему в скорости. Я не боюсь никого! Я знаю, что он большой, но это меня не пугает. Я выйду драться и творить историю!", - сказал Энди Руис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Бокс новости, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
02 Назван арбитр на финал Кубка Украины Шахтер - Ингулец
03 Кто споет гимн на финале Кубка Украины по футболу
04 Дарио Срна: Мне не хватает украинского борща, сала и хорошей водки
05 Названа символическая сборная сезона АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь