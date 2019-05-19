Головкин о своей работе с новым тренером

Новости спорта: Геннадий Головкин рассказал о своей работе с Джонатаном Бэнксом.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о взаимоотношениях с новым наставником Джонатаном Бэнксом, отметив, что он рассчитывает на скорые плоды от совместной работы со специалистом.

«Мы хотим больше боксировать. Хотим быть интересными и хотим развиваться в боксёрском направлении. Нас многое объединяет. Я ему верю как тренеру и специалисту. Хочу приобрести тот опыт, который есть у Бэнкса, хотя у меня были варианты и с другими тренерами. Мы с ним сошлись и у нас много общего.

Мы примерно одного возраста и придерживаемся одного видения бокса. В то же время к простым вещам у нас разные подходы и мы продолжаем учиться. Думаю, это принесёт плоды", — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале GGGBoxing.