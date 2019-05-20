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Майки Гарсия дал ценный совет Спенсу

Майки Гарсия дал ценный совет Спенсу
10:56 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Трибуна Фото: Instagram

Новости спорта: Американец считает, что это слишком большой скачок в весе для чемпиона IBF.

Бывший чемпион мира Майки Гарсия (39-1, 30 КО) не поддерживает решения обладателя титула IBF в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего (25-0, 21 КО) подняться в среднюю весовую категорию. Слова американца приводит boxingnews24.com:

«Это слишком большой вес, чтобы подняться туда и драться с таким соперником. Как по мне, это большой прыжок со 147 в 160 фунтов. Возможно, они найдут способ, как правильно набрать вес и все такое. Может быть, но я не знаю, потому что это слишком много фунтов».

Ранее Спенс изъявил желание боксировать в среднем весе с чемпионом мира по версии WBC, WBA, IBF Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).

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Отметим, что следующим оппонентом американского полусредневеса, вероятнее всего, станет обладатель титула WBC Шон Портер (30-2-1, 12 КО).

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Бокс, Новости бокса, Майки Гарсия, Эррол Спенс.
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