Майки Гарсия дал ценный совет Спенсу

Новости спорта: Американец считает, что это слишком большой скачок в весе для чемпиона IBF.

Бывший чемпион мира Майки Гарсия (39-1, 30 КО) не поддерживает решения обладателя титула IBF в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего (25-0, 21 КО) подняться в среднюю весовую категорию. Слова американца приводит boxingnews24.com:

«Это слишком большой вес, чтобы подняться туда и драться с таким соперником. Как по мне, это большой прыжок со 147 в 160 фунтов. Возможно, они найдут способ, как правильно набрать вес и все такое. Может быть, но я не знаю, потому что это слишком много фунтов».

Ранее Спенс изъявил желание боксировать в среднем весе с чемпионом мира по версии WBC, WBA, IBF Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).

Отметим, что следующим оппонентом американского полусредневеса, вероятнее всего, станет обладатель титула WBC Шон Портер (30-2-1, 12 КО).