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Макгрегор все еще жаждет реванша с Мейвезером

Макгрегор все еще жаждет реванша с Мейвезером
00:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор признался, что хотел бы вновь встретиться на ринге с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим.

Напомним, первый поединок, проходивший по правилам бокса, закончился победой Мейвезера решением судей. С тех пор неоднократно говорилось о возможном проведении реванша.

«Я бы хотел провести матч-реванш с Мейвезером по правилам бокса. Я верю, что победил бы его. Я знаю, что могу победить.

Когда проходил тот бой, в первых раундах я наносил ему множество ударов. Я даже после первого раунда сказал в своём углу, что всё легко получается.

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Макгрегор обещал мне реванш, но больше мы с ним не связывались с тех пор», — сказал Макгрегор во время подкаста Тони Робинсона.

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Бокс, MMA, Новости бокса, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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