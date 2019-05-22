Далакян проведет защиту пояса WBA в Киеве: стартовала продажа билетов

Новости спорта: Непобедимый украинский боксер Артем Далакян 15 июня в Киеве будет защищать свой чемпионский пояс WBA.

На открытой площадке столичного КВЦ «Парковый» чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян встретится с официальным претендентом на это звание, представителем компании Galaxy Boxing Promotion Саравутом Таворнхамом из Таиланда.

Артем уже имеет опыт защиты пояс чемпиона мира под открытым небом. Год назад представитель украинской компании Union Boxing Promotion на этой же локации уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Билеты на вечер бокса 15 июня от Union Boxing Promotion уже в продаже. Цена стартует от 100 гривен.

Напомним, Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилории. После этого украинец дважды успешно защитил свой титул, победив в Киеве техническим нокаутом тайца Сиричаи Тайена и представителя Доминиканской Республики Грегорио Леброна.