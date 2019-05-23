Скачать
Четверг, 23.05.2019
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019

Бокс не будет исключен из программы Олимпийских игр

Бокс не будет исключен из программы Олимпийских игр
08:21 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: У AIBA отобрали право организовывать турнир и квалификации.

Бокс оставят в программе Олимпийский игр-2020. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. В то же время организация приняла решение отобрать право на организацию турнира и квалификаций у Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает Boxing Scene.

Такое решение связано с проблемами ассоциации в финансовой отчетности, а также некомпетентной работой судей и системой организации турниров.

МОК принял решение, что организацией олимпийского и квалификационных турниров будет заниматься рабочая группа, которую возглавил член Олимпийского комитета Японии. Отборочные соревнования состоятся в период с января по май 2020 года. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Майки Гарсия дал ценный совет Спенсу

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сосновский покинул пост главного тренера сборной Украины по боксу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Олимпийские игры-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
03 Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
04 Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
05 СМИ: Гвардиола договорился о контракте с Ювентусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь