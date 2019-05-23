Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта: В смене дивизиона должны помочь подвижность и любительская школа.

Украинский боксер Иван Редкач (22-4-1, 17 КО) считает, что Александру Усику (16-0, 12 КО) сыграет на руку переход в супертяжелый вес:

«Сашу я знаю очень давно, еще из любительского бокса, он очень крутой боец, подвижный. В супертяжелом весе ему будет намного комфортнее, чем в крузервейте. Потому что он быстрый, подвижный, у него есть удар и колоссальная любительская школа. Так же, как он дрался в любителях, так же он дерется и сейчас. Он стал абсолютным чемпионом мира, стал поуверенее, побыстрее, набрался опыта. Мне он безумно нравится как боец и в супертяжелом весе он будет намного круче смотреться, чем в крузерах».

Отметим, что Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но его бой с Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО) был перенесен из-за травмы украинца.

Напомним, Редкач готовится к следующему бою под руководством Шейна Мозли и американец доволен работой с украинцем.