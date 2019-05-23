Скачать
Четверг, 23.05.2019
Далакян проведет защиту пояса WBA в Киеве: стартовала продажа билетов
Далакян проведет защиту пояса WBA в Киеве: стартовала продажа билетов
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019

Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте

Редкач оценил перспективы Усика в хэвивейте
10:31 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: В смене дивизиона должны помочь подвижность и любительская школа.

Украинский боксер Иван Редкач (22-4-1, 17 КО) считает, что Александру Усику (16-0, 12 КО) сыграет на руку переход в супертяжелый вес:

«Сашу я знаю очень давно, еще из любительского бокса, он очень крутой боец, подвижный. В супертяжелом весе ему будет намного комфортнее, чем в крузервейте. Потому что он быстрый, подвижный, у него есть удар и колоссальная любительская школа. Так же, как он дрался в любителях, так же он дерется и сейчас. Он стал абсолютным чемпионом мира, стал поуверенее, побыстрее, набрался опыта. Мне он безумно нравится как боец и в супертяжелом весе он будет намного круче смотреться, чем в крузерах».

Отметим, что Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но его бой с Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО) был перенесен из-за травмы украинца.

Бокс не будет исключен из программы Олимпийских игр

Напомним, Редкач готовится к следующему бою под руководством Шейна Мозли и американец доволен работой с украинцем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Иван Редкач, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
03 Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
04 Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
05 СМИ: Гвардиола договорился о контракте с Ювентусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь