Ломаченко оказался лучше Кроуфорда и Иноуэ по статистическим показателям

Новости спорта: Больше всего Василий Ломаченко преуспел в оборонительной составляющей.

Статистический портал CompuBox сравнил между собой украинского чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, обладателя титула по версии WBO в полусреднем дивизионе американца Теренса Кроуфорда, а также японского владельца пояса IBF в легчайшем весе Наою Иноуэ.

По оборонительным показателем оказался лучшим 31-летний Василий. Он лидирует по проценту точности ударов соперника, проценту точных сильных ударов соперника, количеству точных ударов соперника за раунд.

26-летний Инуоэ оказался лидером по всем атакующим показателем, за исключением процента точных сильных ударов, где лучше всех себя проявил 31-летний Кроуфорд.

Если же взять сумму всех статистических данных, то лучшим является Ломаченко, обогнавший Наою на 2 пункта.

Напомним, что ранее авторитетный журнал Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P). Василий оказался на первом месте, а Кроуфорд, Инуэ и Александр Усик - в топ-5.