Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за подготовку Усика к финалу WBSS

Новости спорта: Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за подготовку Усика к самому важному бою в его карьере.

Как стало известно Sport Arena, Анатолий Ломаченко отказался взять деньги с Александра Усика за подготовку украинца к бою с россиянином Муратом Гассиевым. Победа именно в этом поединке принесла Усику звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Анатолий Николаевич руководил тренировочным лагерем Александра и в итоге поединок в Москве стал одним из лучших в профессиональной боксерской карьере Усика. Анатолий Ломаченко отказался от гонорара с формулировкой, что он это делал «не ради денег, а ради бокса».

Отказ тренера от гонорара — крайне редкое явление в профессиональном боксе. Обычно маститому тренеру предлагает 10 процентов от вознаграждения, которое получает боксер. Иногда — просто фиксированная сумма.

Например, по версии немецких СМИ, Владимир Кличко за подготовку к каждому бою выплачивал своему легендарному наставнику Эманнуэлю Стюарду гонорар в размере 200 тысяч долларов.

Анатолий Ломаченко является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.