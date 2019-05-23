Поветкин отказался от боя с британским проспектом

Новости спорта: Джо Джойс активно ищет соперника.

Экс-обладатель титула WBA Regular в супертяжелом весе, россиянин Александр Поветкин (34-2, 24 КО) не принял предложение провести 13 июля в Лондоне (Англия) на арене О2 поединок с британским проспектом Джо Джойсом (9-0, 9 КО), утверждает менеджер Сэм Джонс.

По его словам, отказались сразу же несколько известнейших бойцов дивизиона.

«Итак, Дерек Чисора,Агит Кабайел, Александр Поветкин и Джозеф Паркер отказались от боя с Джойсом. Обладатель титула чемпиона Европы Кабайел сперва должен провести обязательную защиту. Затем они якобы готовы договариваться о поединке с Джойсом. На кону — звание обязательного претендента на титул WBA Regular», - заявил менеджер британца.