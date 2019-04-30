Поветкин рассказал, когда завершит карьеру

Новости спорта: Александр Поветкин заверил, что у него по-прежнему есть желание боксировать в ринге.

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своих планах на будущее. Также супертяжеловес подчеркнул, что не собирается завершать карьеру.

"В данный момент я не думаю о завершении своей карьеры. У меня по-прежнему есть желание боксировать в ринге, а мой организм говорит о том, что еще рано уходить на пенсию. Я постоянно провожу тренировки и практически восстановился после операции на локтях.

Было много разговоров о том, что я буду драться с Усиком, и я действительно был заинтересован в этом поединке. В ближайшее время мы определимся с нашими следующими шагами. Уже скоро я должен узнать имя нового соперника", - приводит слова Поветкина Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Поветкин готов был провести бой с украинцем Александром Усиком.

Также россиянин объяснил причины своего поражения в бою с Энтони Джошуа.