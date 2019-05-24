Турман предложил Макгрегору провести бой по правилам бокса

Новости спорта: Непобежденный чемпион WBA в полусреднем весе Кит Турман предложил бойцу ММА Конору Макгрегору провести поединок по правилам бокса.

Напомним, в 2017 году Макгрегор уже встречался на ринге с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером-младшим. Тогда победу одержал американский боксёр.

«В боксе можно заработать больше денег! Боксируй со мной, Конор! Ты говоришь, что в боксе у тебя было преимущество в ударе с левой? А как насчёт удара с правой? Возможно, ты лучше двигался. Но я знаю, что у Конора не было соответствующих кондиций. Он не мог проводить чемпионские бои. Флойд избил его так, будто играл в приставку», — цитирует Турмана TMZ.

Напомним, следующим соперником Турмана станет чемпион по версии WBA Super Мэнни Пакьяо.