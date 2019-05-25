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Хирн пригласил Уайлдера на ближайший бой Джошуа

Хирн пригласил Уайлдера на ближайший бой Джошуа
03:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн готов сесть за стол переговоров с командой Деонтея Уайлдера.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн отправил приглашение чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру на бой своего подопечного с Энди Руисом.

Хирн надеется, что если Уайлдер посетит бой, то ему удасться обратиться к нему с предложением сесть за стол переговоров по организации боя Джошуа - Уайлдер.

"Уайлдера уже пригласили на бой. Но я не знаю, появится он или же нет. Но если появится, то нам нужно будет всенепременно спросить у него: "Доколе? Доколе нам смотреть твои бои с Луисом Ортисом да Адамамом Ковнацки?" Вы же слышали, что говорит Уайлдер? Он говорит, что, может быть, проведёт с кубинцем три боя. Кому оно, блин, надо?" Давайте лучше сядем все вместе и обсудим бой Джошуа - Уайлдер. Я на недельку останусь в Нью-Йорке.

Уайлдер - о предстоящем бое против Джошуа

Да, это риск. Я понимаю, что у Джошуа есть шанс проиграть Уайлдеру. Так они готовы рискнуть или нет? Уайлдер, (менеджер) Шелли Финкель, (советник) Эл Хэймон, вы готовы рискнуть? Это ведь огромные деньги. Распределение гонорара? 50/50? А Уайлдер точно стоит требуемых 50%? Я вот не уверен, но давайте садиться за стол переговоров и обсуждать", - сказал Хирн.

Напомним, Джошуа проведет бой с Руисом 1 июня в США.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
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