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Владимир Кличко рассказал, как готовился к своей первой лекции в качестве преподавателя

Владимир Кличко рассказал, как готовился к своей первой лекции в качестве преподавателя
01:58 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал, что очень сильно волновался перед своей первой лекцией курса "Управление вызовами".

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко, признался, что очень сильно волновался перед своей первой лекцией курса «Управление вызовами», который он уже несколько лет преподает в Университете Санкт-Галлена.

«Мы с командой целыми днями работали над презентацией. Готовили содержание, обсуждали учебные методы и говорили о визуализации на слайдах. В конце я практиковал свое выступление перед незнакомыми с темой людьми, - написал Владимир в своей книге «Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах, в том числе и в Украине. – На презентацию я приехал за день. За 20 минут до выступления сконцентрировался на себе, не отвечал на телефонные звонки и ни с кем не разговаривал. Вспоминая тот день, понимаю, что был полностью мотивированным и готовым показать результат. Там, где есть возможность, со мной всегда громкая музыка – как моя песня для выхода в ринг «Can’t stop».

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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