Чемпионство Уайлдера по сравнению с чемпионами прошлых лет: цифры и факты

Новости спорта: Ранее Деонтей Уайлдер в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав в первом раунде своего соотечественника Доминика Бризил.

Тем самым Уайлдер вошел в "элитный клуб" чемпионов-супертяжей, которые защищали свой титул 9 и более раз подряд. До Уайлдера таких боксеров в истории супертяжелого дивизиона было всего 9 – это Джо Луис (25 последовательных защит титула), Ларри Холмс (20), Владимир Кличко (18), Томми Барнс (13), Мухамед Али (10 защит титула во время первой чемпионской каденции и 9 во время второй), Джо Фрейзер, Майк Тайсон, Леннокс Льюис и Виталий Кличко (все по 9).

Для сравнения с Уайлдером мы возьмем 9 первых защит титула боксеров, которые защищали свои титулы больше раз – Джо Луиса, Ларри Холмса, Владимира Кличко, Томми Барнса и Мухаммеда Али, а также все защиты титула Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса и Виталия Кличко. Среди этих боксеров все, за исключением Леннокса Льюиса и Томми Барнса, защитили свои титулы в 9-ти победных боях. У Льюиса с Барнсом, как и у Уайлдера, из этих 9-ти защит титула была одна ничья.

За исключением британца Тайсона Фьюри, бой с которым закончился вничью, Деонтей Уайлдер нокаутировал каждого претендента на свой титул. А как было с нокаутами у чемпионов прошлого в их первых 9-ти защитах титула?

Джо Луис - 7 нокаутов

Ларри Холмс - 8 нокаутов

Владимир Кличко - 8 нокаутов

Томми Барнс - 7 нокаутов

Мухаммед Али (первая чемпионская каденция) - 7 нокаутов

Мухаммед Али (вторая чемпионская каденция) - 5 нокаутов

Джо Фрейзер - 7 нокаутов

Майк Тайсон - 7 нокаутов

Леннокс Льюис - 4 нокаута

Виталий Кличко - 6 нокаутов