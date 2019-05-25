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Уайлдер не посетит бой Джошуа - Руис

Уайлдер не посетит бой Джошуа - Руис
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Деонтей Уайлдер не последовал приглашению Эдди Хирна.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не посетит бой своего потенциального и главного соперника Энтони Джошуа с Энди Руисом.

Накануне американца на поединок пригласил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Однако менеджер боксера исключил появление американца на поединке, сообщает Boxingnews24.

Уайлдер - о предстоящем бое против Джошуа

Вероятно, это означает, что Уайлдер не рассматривает британского чемпиона в качестве своего следующего соперника, поскольку, как правило, соперники посещают поединки друг друга, чтобы по окончании боя выйти в ринг и провести первую дуэль взглядов.

Но, как сообщает источник, представитель команды Уайлдера включил Джошуа в перечень следующих возможных соперников боксера на ряду с Луисом Ортисом и Тайсоном Фьюри.

Напомним, что бой Джошуа - Руис состоится 1 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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