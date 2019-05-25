Ортис и Чарр отказались от боя с Джошуа

Новости спорта: Энди Руис стал единственным, кто согласился на бой с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа рассказал, как непросто было найти ему соперника.

По словам британца, сначала провести поединок предложили Луису Ортису, а затем Мануэлю Чарру, но оба отказались.

"Когда мы начали искать соперника, то лучшим вариантом выглядел Луис Ортис. Он казался самым достойным. На тот момент мероприятие уже было запланировано в Madison Square Garden. Нам нужен был известный соперник высокого уровня. И Ортис идеально для этого подходил. Но он отказался от поединка.

Следующим претендентом стал Мануэль Чарр. Но в итоге мы подписали контракт с Руисом, поскольку только он согласился выходить со мной в ринг. Руис - отличный претендент, он уже достигал мирового уровня. Его желание победить в бою с Паркером было очевидным. Когда такие бойцы выходят против меня, то стремятся выиграть нокаутом", - цитирует Джошуа BoxingScene.