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Менеджер Уайлдера о переговорах с Джошуа и Фьюри

Менеджер Уайлдера о переговорах с Джошуа и Фьюри
14:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Шелли Финкель поделился новостями о ходе переговоров между Деонтеем Уайлдером и британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайосном Фьюри.

Как сообщил Финкель, переговоры о бое с Джошуа уже начались, а также команда контактировала с промоутерской компанией Фьюри Top Rank.

Менеджер высказал искреннюю уверенность в том, что оба важных боя состоятся.

"Слухи о поединке с Ортисом – это неправда. В данный момент мы работает над кое-чем другим. Я надеюсь, что все решится уже на следующей неделе. Несколько дней назад у меня состоялась встреча с Джоном Шкиппером, на которой мы обсудили бой с Джошуа. Также недавно я контактировал с Top Rank. Мы публично объявим о наших планах и все сделаем в течение следующих двух недель и, я уверен, что британским фанатом это понравится.

Оба поединка важны как для самих боксеров, так и для спорта в целом. Когда мы достигнем договоренностей, то поединки будут организованы. Боб Арум вместе с нами организует бой - это не проблема. Также как и не проблема сделать совместный вечер бокса с DAZN. То есть, я не виду преград, которые могли бы помешать нам организовать этот бой.

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Не нужно диктовать условия, это не сработает. У меня очень хорошие взаимоотношения с Джоном Шкиппером, поэтому я верю, что этот бой произойдет. Я думаю, что у нас с Джоном, работая с Эдди и Бэрри Хирном, получится все устроить", - цитирует Финкеля BoxingScene.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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