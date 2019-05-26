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Экс-соперник Усика Хантер нокаутировал Мальдонадо

Экс-соперник Усика Хантер нокаутировал Мальдонадо
09:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бой был завершен во втором раунде.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер защитил WBA International, победив бразильца Фабио Мальдонадо в рамках вечера бокса в Оксон-Хилле (Мэриленд, США).

Поединок был завершен во втором раунде после того, как Хантер отправил соперника дважды в нокдаун.

Стоит отметить, что это стало первым досрочным поражением Мальдонадо. За последние полгода бывший боец UFC потерпел поражение дважды, но оба они были нанесены ему решением судей.

Хантер одержал свою 17-ю победу в карьере при одном поражении.

Ранее американец заявил, что готов встретиться в ринге с чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Майкл Хантер.
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