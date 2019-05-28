Скачать
Вторник, 28.05.2019
Катар U-20 - Украина U-20: обзор матча ЧМ-2019 (Видео)
Катар U-20 - Украина U-20: обзор матча ЧМ-2019 (Видео)
Финские ВВС сопроводили самолет с чемпионами мира по хоккею (Видео)
Финские ВВС сопроводили самолет с чемпионами мира по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Бостон выиграл первый матч в финальной серии НХЛ (Видео)
Бостон выиграл первый матч в финальной серии НХЛ (Видео)

Соперник Джошуа рассказал о драках с полицией

Соперник Джошуа рассказал о драках с полицией
10:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Энди Руис-младший рассказал о своем детстве.

Американо-мексиканский боксёр Энди Руис-младший рассказал о своём детстве. 1 июня Руис встретится на ринге в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. Руис рассказал, что ему пришлось пройти долгий путь к профессиональному боксу. Энди вырос в городе Империал (штат Калифорния) примерно в 15 км от границы с Мексикой.

«Я всегда был с плохими парнями, был в плохой компании. У меня на родине много плохих парней, преступников, все они сидят на наркотиках. У меня есть родственники в бандах.

"Я его не боюсь": Руис - о предстоящем бое против Джошуа

Я неоднократно дрался на улицах, защищал своих друзей. Мой отец спас меня, он полстоянно вытаскивал меня. Ходил по улицам, стучался в двери, искал меня, чтобы я шёл в зал. Если бы не он, я бы так и остался в плохой компании. Благодаря моему отцу и залу я двигался в правильном направлении.

Когда мне было 10-11 лет, я неоднократно дрался с полицейскими. Я получал удары от взрослых мужчин. Думаю, теперь мне это помогает, я закалился», — цитирует Руиса The Telegraph.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Катар: события матча ЧМ-2019 (U-20)
02 Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
03 Козлова: Для Украины хорошо, что я сыграю со Свитолиной
04 Новый голкипер сборной Украины Панькив: Я долго ждал этого и мечтал
05 Ястремская: Я же не знала, что выиграю турнир в Страсбурге и потом поеду в Париж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь