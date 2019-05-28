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Уайлдер: Диллиан Уайт повторит судьбу Бризила

Уайлдер: Диллиан Уайт повторит судьбу Бризила
10:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что однажды проведёт бой с британцем Диллианом Уайтом.

По словам Уайлдера, в этом случае Уайт пожалеет о том, что добивался поединка с американцем.

«Бой с Уайтом однажды состоится. Если он продолжит побеждать, нет никаких сомнений, что это произойдёт. Но он повторит судьбу Доминика Бризила. Нужно быть осторожным в своих желаниях, они могут сбыться», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

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Напомним, ранее Уайлдер защитил пояс чемпиона WBC, нокаутировав уже в первом раунде Доминика Бризила. При этом Уайлдер перед поединком заявил, что хотел бы убить оппонента на ринге. Американец напомнил, что в боксе убийство легализовано. Эти слова вызвали волну критики.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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