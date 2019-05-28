Уайлдер: Диллиан Уайт повторит судьбу Бризила

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что однажды проведёт бой с британцем Диллианом Уайтом.

По словам Уайлдера, в этом случае Уайт пожалеет о том, что добивался поединка с американцем.

«Бой с Уайтом однажды состоится. Если он продолжит побеждать, нет никаких сомнений, что это произойдёт. Но он повторит судьбу Доминика Бризила. Нужно быть осторожным в своих желаниях, они могут сбыться», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, ранее Уайлдер защитил пояс чемпиона WBC, нокаутировав уже в первом раунде Доминика Бризила. При этом Уайлдер перед поединком заявил, что хотел бы убить оппонента на ринге. Американец напомнил, что в боксе убийство легализовано. Эти слова вызвали волну критики.