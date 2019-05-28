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Стало известно, когда Усик вернется на ринг

Стало известно, когда Усик вернется на ринг
11:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Усик вновь будет готов в сентябре, когда и вернется на ринг.

Украинский боксер Александр Усик вновь будет готов в сентябре, когда и вернется на ринг, о чем сообщил промоутер Эдди Хирн для Boxingnews24.com.

Ранее все тот же Хирн заявил, что в связи с травмой бицепса украинскому чемпиону не понадобится операция, что ускорит восстановление.

Из-за травмы Усика во время подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамом, его запланированный на 25 мая дебют в супертяжелом весе был отложен.

Усик мог заработать более миллиона долларов, если бы принял участие в вечере бокса 25 мая. Этот бой должен был его первым поединком в супертяжелом весе.

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В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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