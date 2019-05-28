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Легенды бокса Леонард и Дюран о текущем состоянии дел в спорте

Легенды бокса Леонард и Дюран о текущем состоянии дел в спорте
12:22 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Шугар Рэй Леонард и Роберто Дюран прокомментировал состояние дел в современном боксе.

Знаменитые боксеры прошлого, чемпионы мира в нескольких весовых категориях Шугар Рэй Леонард и Роберто Дюран в совместном интервью, посвященном премьере документального фильма о Дюране «Я — Дюран» (I am Duran), поделились своим мнением о состоянии дел в профессиональном боксе в настоящее время в сравнении с их эпохой.

«Бокс не умер, как говорят некоторые, — приводит слова Леонарда Reuters. — Но спорт должен помочь сам себе. Не надо просто говорить, что мы лучшие — покажите людям или фанатам, что вы лучшие боями против лучших, и пусть они вынесут свой вердикт».

Дюран высказался категоричнее.

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«Никакого уважения, — ответил он на вопрос о нынешних звездах бокса. — Мы родились в эпоху настоящих бойцов. Если сравнить сегодняшних боксеров с такими боксерами как мы из тех времен, то нынешние никогда бы не победили».

Впрочем Дюран выделил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, который пришел к славе и деньгам, несмотря на то, что родился не в богатой стране с большими возможностями.

«Я восхищаюсь мексиканским парнем, который добился больших успехов. Я всегда думал, что только американцы зарабатывают большие деньги в нашем спорте. Однако сейчас есть Канело. Он не только мексиканец, он латиноамериканец, который прославился и заработал много денег», — сказал панамский боксер.

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Бокс, Новости бокса, Роберто Дюран, Шугар Рэй Леонард.
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