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Хирн подыскал еще одного соперника для Усика

Хирн подыскал еще одного соперника для Усика
15:37 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Промотуер Эдди Хирн рассказал, что хочет организовать бой для Майкла Хантера с именитым соперником.

Британский промоутер Эдди Хирн после победы американского супертяжеловеса Майкла Хантера 25 мая над Фабио Мальдонадо  заявил, что настало время Хантеру попробовать свои силы в поединке против одного из сильнейших претендентов, чтобы затем иметь возможность претендовать на бой с чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

«Мне нужно организовать ему бой против топового претендента, и если он победит, тогда он окажется на пороге отборочного поединка или, возможно, боя против Энтони Джошуа, если он продолжит побеждать, — сказал Хирн в интервью IFL TV.

Стало известно, когда Усик вернется на ринг

— Есть три победы в супертяжелом весе — Баколе, Устинов и Мальдонадо. Сейчас настало время сделать шаг в топ-10 и попытаться получить бой с именитым соперником. Есть Джозеф Паркер и Александр Поветкин. Чарр встречается с Тревором Брайаном, так что это пока откладывается. Ему неважно, кто из них. Александр Усик — это хороший бой для Хантера».

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Майкл Хантер.
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