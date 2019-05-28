Новости спорта: Операция в связи с травмой бицепса украинскому боксеру не понадобилась.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик вернется в ринг в сентябре. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн и добавил, что операция в связи с травмой бицепса украинскому боксеру не понадобилась.

Усик получил травму бицепса во время подготовки к своему дебюту в супертяжелом весе против 38-летнего бывшего претендента на титул чемпиона мира Карлоса Такама.

Александр Усик мог дебютировать в супертяжелом весе 25 мая в американском городе Оксон-Хилл. Из-за травмы во время его подготовки к этому бою поединок против Такама был отложен.