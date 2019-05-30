Скачать
Четверг, 30.05.2019
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника
Брайан - первый теннисист в истории, возглавляющий рейтинг 500 недель
Брайан - первый теннисист в истории, возглавляющий рейтинг 500 недель

Головкин: Чувствую себя тинейджером, который пришел в новую школу

Головкин: Чувствую себя тинейджером, который пришел в новую школу
05:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал ситуацию с расставанием с тренером Абелем Санчесом.

Бывший наставник Головкина заявил, что на решение Геннадия повлияла жадность. Также Санчес сказал, что чувствует себя так, будто потерял сына. Головкин теперь сотрудничает с тренером Джонатаном Бэнксом.

«Сейчас мне комфортно. Рядом со мной сильные люди, которые верят в меня, а я — в них. Я наслаждаюсь взаимоотношениями с этими людьми. Отношения более честные, не фальшивые.

Абель сперва сказал об отношении ко мне как к сыну. Но затем он начал говорить, что всё это лишь бизнес. Как так?

Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника

Джонатан учит меня новым вещам, он не учит меня тому, что мы делали с Абелем. У нас очень много бокса. Сейчас я чувствую себя тинейджером, который пришёл в новую школу», — приводит слова Головкина BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Абель Санчес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
02 Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)
03 Челси - Арсенал: букмекеры оценили шансы команд в финале Лиги Европы
04 УПЛ. Арсенал-Киев покидает Премьер-лигу, Карпаты и Черноморец - в переходных матчах
05 Челси - Арсенал: составы команд на финал Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь