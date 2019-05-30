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Фьюри: Уважаю Уайлдера больше, чем Джошуа

Фьюри: Уважаю Уайлдера больше, чем Джошуа
05:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о действующих чемпионах в этой весовой категории — Деонтее Уайлдере и Энтони Джошуа.

По словам британца, Уайлдер вызывает у него больше уважения, чем соотечественник.

«Я испытываю больше уважения к Уайлдеру, чем к Джошуа. Деонтей доказал, что он готов драться с лучшими. Он дрался с Ортисом, которого избегают все. Он дрался со мной. И он уже очень долго пытается получить бой с Джошуа.

На мой взгляд, Джошуа должен заявить о себе на мировой арене. Он постоянно дерётся в Англии. Он победил Владимира Кличко уже после того, как я уничтожил того психологически, и при этом у него была с ним война. Так что он должен доказать миру, что он готов делить ринг с лучшими», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели поединок 1 декабря. Тогда боксёры не выявили сильнейшего.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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