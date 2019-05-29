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Джошуа уважает Кличко и Ломаченко

Джошуа уважает Кличко и Ломаченко
22:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Энтони Джошуа прокомментировал треш-ток от Энди-Руиса.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высказал недовольство тем, что его ближайший соперник в лице Энди Руиса использует треш-ток.

По словам британца, в этом плане он гораздо больше уважает Александра Поветкина и Василия Ломаченко, которые никогда не злоупотребляли оскорбительными выпадами в адрес соперников.

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«Я пришёл из любительского бокса, где ты дерёшься с лучшими и уважаешь лучших. Посмотрите на Василия Ломаченко. Он не говорит слишком много, и ему и не требуется это делать, его уважают как бойца. Таким же был и Владимир Кличко — настоящий олимпиец. То же самое можно сказать и об Александре Поветкине. Я уважаю такое отношение, и я выбрал для себя такой же путь», — приводит слова британца BoxingScene.

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Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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