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Чисора и Шпилька проведут бой летом

Чисора и Шпилька проведут бой летом
04:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Экс-претенденты на титул Дерек Чисора и Артур Шпилька, вероятно, встретятся 20 июля.

20 июля в Лондоне запланировано проведение большого вечера бокса. Одним из главных его событий станет встреча с участием местного боксёра, экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерека Чисоры. Официальной информации о том, кто будет его соперником, пока нет. Но, вероятнее всего, им станет бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Артур Шпилька, сообщает Boxingnews24.

Поляк боролся за титул в 2016 году, досрочно проиграв Деонтею Уайлдеру. В предыдущем бою Шпилька сумел победить Мариуша Ваха.

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Что касается Чисоры, то он претендовал на титул по версии WBC в 2012 году, но проиграл Виталию Кличко. В последний раз Дерек появлялся на ринге в апреле 2019 года, победив Сенада Гаши.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Артур Шпилька.
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