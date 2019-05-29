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Головкин уверен, что еще сразится с Альваресом

Головкин уверен, что еще сразится с Альваресом
18:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Казахстанский боксёр Геннадий Головкин заявил, что обязательно проведёт очередной боё с мексиканцем Саулем Альваресом.

По мнению Головкина, поединок может состояться уже в сентябре 2019 года. Напомним, Головкин и Альварес встречались дважды, первый бой закончился ничьей, а второй — победой с мексиканцем.

"Я полностью уверен, что этот бой состоится. Для меня очень важно закончить эту серию победой. Нужно делать шаг за шагом. Давайте проведём бой с Альваресом, а затем уже решим, переходить в другую весовую категорию или нет", — приводит слова Головкина BoxingScene.

Головкин о своей работе с новым тренером

Напомним, следующим соперником Головкина станет канадец Стиви Роллс. Этот поединок состоится 8 июня 2019 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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