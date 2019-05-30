"Уайт - бомжара": Фьюри - о возможном бое против британца

Новости спорта: Британец не уверен, что его бой с Тайсоном состоится.

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал возможность проведения поединка с Диллианом Уайтом.

"Бой с Уайтом? Сомневаюсь, что такой поединок состоится. Вы же знаете, что я линейный чемпион мира. Меня не интересуют обязательные защиты титулов.

Я знаю, что Уайт - бомжара, и я преподам ему хороший урок в ринге, если он захочет. Но для этого мне нужно победить Тома Шварца", - приводит слова Тайсон Boxing Scene.

Напомним, следующий бой Фьюри состоится 15 июня. Британец встретится с немцем Томом Шварцем.

Ранее Тайсон рассказал, что ему не нужны пояса и он не смотрит на рейтинги.