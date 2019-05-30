"Увидите мой мастер-класс": Фьюри - о бое со Шварцом

Новости спорта: Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от своего предстоящего поединка с немцем Томом Шварцом

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от своего предстоящего поединка с немцем Томом Шварцом.

"Бой с Томом? Я отнесся к этой встрече очень серьезно. Сейчас я тренируюсь, как троянский воин. У меня отличное самочувствие, такого не было уже очень очень давно. Могу заверить всех, что Шварц выйдет в ринг с лучшей версией Тайсона Фьюри.

Я - ходячая катастрофа. Мне уже удалось изменить весь супертяжелый вес своими действиями. Я - уверенный в себе, непревзойденный и умный боксер. Вы увидите мой мастер-класс в бою с Томом", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня.