Джошуа назвал идеальную дату для боя с Уайлдером

Новости спорта: Энтони уверен, что отстрочка поединка пойдет ему на пользу.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на решение чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера провести реванш с кубинским боксером Луисом Ортисом.

"Я бы тоже мог провести бой с каким-то условным "Джо", как и Уайлдер. Но мне не позволяет это сделать давление со стороны фанатов. Да я бы дрался с кем угодно, но не могу этого сделать.

Но может это и хорошо, что я не встречусь с ним сейчас. Лично я уверен, что будет лучше, если я проведу бой с Уайлдером через два года. Ведь тогда я стану еще сильнее и лучше. Сравните меня сегодняшнего с тем, который два года назад провел бой за титул IBF. А еще через два года я буду намного сильнее" - цитирует Джошуа BoxingScene.

Ранее информацию о реванше чемпиона Уайлдера против Луиса Ортиса прокомментировал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Напомним, Джошуа проведет следующий бой 1 июня в США. Соперником именитого британца станет Энди Руис.