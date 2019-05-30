Руис: Буду первым, кто остановит Джошуа

Новости спорта: Энди Руис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с чемпионом мира.

Мексиканский боксер Энди Руис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Мне удалось шокировать Джозефа Паркера. Никто не ожидал от меня такого, но я сумел это сделать. Ему казалось, что я - обычный толстый парень. Он пытался двигаться вокруг меня, но я тоже не стоял на месте.

Мне всего 29 лет и я еще никогда не был в нокауте. Бой с Джошуа будет самым сложным в моей карьере, но я знаю, что смогу сильно его разочаровать. Моя победа станет одной из главных сенсаций в мире. Я правда верю в то, что стану первым, кто остановит Джошуа. Пусть он меня не недооценивает. Да, я пухлый, но в то же время очень быстрый", - приводит слова Руиса Boxing Scene.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1 июня на арене Madison Square Garden. В эту дату Энтони должен был драться с Джарреллом Миллером, однако последний провалил допинг-тест.