Малиньяджи дал прогноз на бой Джошуа - Руис

Новости спорта: Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса-младшего.

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса-младшего, который состоится 1 июня в Нью-Йорке. Малиньяджи прилетел в Нью-Йорк, чтобы лично посмотреть этот бой.

«Может ли Джошуа недооценить Руиса? Не думаю. Энтони — профессионал, может, сейчас он и выглядит расслабленно, но на ринге будет действовать профессионально.

Есть ли шанс у Руиса? Да, конечно. Он довольно хорош. Но понятно, что Джошуа является фаворитом по определённым причинам. В то же время Руис приехал, чтобы сразиться за титулы. Он не упадёт», — сказал Малиньяджи в интервью проекту SecondsOut.

Что касается Малиньяджи, то он должен сразиться с российско-ирландским бойцом Артёмом Лобовым. Этот поединок будет проходить в рамках промоушена Bare Knuckle FC.