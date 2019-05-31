Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа

Новости спорта: Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, прокомментировал новость о грядущем бое чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.

Ранее Джошуа неоднократно говорил, что хочет сразиться с Уайлдером, но американский боксёр пока не согласовал условия боя.

«Я говорил, но меня никто не слушал. Уайлдер не хочет драться. Джошуа вчера в эфире ESPN прямо сказал, что хочет провести этот бой. Но Уайлдер выбирает другие варианты! Как тут можно быть довольным и относиться к этому нормально? Уайлдер говорит, что подписал контракт на бой с Ортисом. Это просто стыдно, вот и всё. Мне больше нечего сказать.

Мы сейчас сосредоточены на бое с Руисом. Ничего нельзя сделать, если люди не хотят драться. Что с ними поделать? Ну, мы будем думать о карьере Джошуа и сосредоточимся на его боях. Он проведёт бой с Руисом в субботу, ему нужно быть готовым, вот и всё. Я видел Руиса в деле вчера, он хорош. Стоит перестать говорить о Уайлдере, это лишь трата времени, он не хочет драться», — приводит слова Хирна BoxingNews24.