Скачать
Четверг, 30.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
Украина - Днепр-1: видео голов и обзор матча 29.05.2019
ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Усик может сразиться с Джошуа в ноябре
Усик может сразиться с Джошуа в ноябре

Джошуа хочет порадовать американскую публику

Джошуа хочет порадовать американскую публику
22:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отметил, что ему будет нелегко добиться расположения американской публики в бою с Энди Руисом.

По словам Джошуа, ему нужно стать настоящим воином.

«Я хочу нокаут. Я буду наносить тяжёлые удары, в итоге мой соперник будет нокаутирован. Я всегда стараюсь делать это именно для фанатов, но самое главное — добиться победы любой ценой.

Фьюри: Уважаю Уайлдера больше, чем Джошуа

Я должен проявить себя наилучшим образом, не думаю, что американский зритель легко примет меня. В США, если вы хотите добиться уважения, нужно вести себя как настоящий воин. У них лучшие чемпионы в истории бокса, так что мне нужно постараться, чтобы они вписали моё имя в свои летописи», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Арсенал: обзор финального матча Лиги Европы (Видео)
02 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
03 Нигерия 1:1 Украина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (2-й тайм)
04 ЧМ 2019 (U-20): где и когда смотреть матч Нигерия - Украина
05 Челси – Арсенал: видео голов и обзор финала Лиги Европы (Онлайн)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь