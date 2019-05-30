Джошуа хочет порадовать американскую публику

Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отметил, что ему будет нелегко добиться расположения американской публики в бою с Энди Руисом.

По словам Джошуа, ему нужно стать настоящим воином.

«Я хочу нокаут. Я буду наносить тяжёлые удары, в итоге мой соперник будет нокаутирован. Я всегда стараюсь делать это именно для фанатов, но самое главное — добиться победы любой ценой.

Я должен проявить себя наилучшим образом, не думаю, что американский зритель легко примет меня. В США, если вы хотите добиться уважения, нужно вести себя как настоящий воин. У них лучшие чемпионы в истории бокса, так что мне нужно постараться, чтобы они вписали моё имя в свои летописи», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.