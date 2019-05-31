Кэмпбелл рассказал, как побить Ломаченко

Новости спорта: Британец рассказал, за счет чего собирается победить украинца.

Британский боксер легкого веса Люк Кэмпбелл назвал те свои качества, которые позволят ему выиграть у Василия Ломаченко.

"Я знаю кто такой Ломаченко, так что в ринге встретятся чемпион против чемпиона – большой поединок, объединительный бой и лучший победит лучшего.

Как победить Ломаченко? Просто нужно оставаться собой. Я большой, высокий, левша, с хорошими техникой, силой, скоростью, работой ног. Просто нужно наложить мои преимущества на него и, думаю, я могу побить его", - рассказал Кэмпбелл в интервью Matchroom Boxing.

Ожидается, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится в конце августа.