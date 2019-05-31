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Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис

Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис
14:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй заявил, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сможет легко справиться с Энди Руисом-младшим, если настроится на этот бой.

Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке.

«Если не знать, что Руис является боксёром, можно подумать, что этого парня просто вытащили из какого-то бара! И вполне вероятно, что парень из бара будет внешне казаться более подтянутым, чем Руис. На бумаге этот матч может быть интересным, но, если спортсмен не уделяет достаточного внимания своей форме и здоровью, у него нет особых шансов.

Да, я понимаю, что существуют разные телосложения, но есть жир и жир! К тому же у Руиса на подготовку было лишь шесть недель. В идеале для того, чтобы подготовиться к бою с Джошуа, необходимо упорно тренироваться 12-15 недель. Руис использовал возможность заработать деньги, которые ему никогда не светили.

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Думаю, Джошуа должен уверенно победить его. Единственный вариант, при котором у Энтони возникнут проблемы, будет в том случае, если он недооценит Руиса. Думаю, если Джошуа отнесётся серьёзно, нас ждёт жестокий нокаут в первых четырёх раундах», — цитирует Хэя Mirror.

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